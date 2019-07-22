В Башкирии многодетную мать задушили и закопали из-за алиментов

В Башкирии мужчина убил бывшую сожительницу, которая требовала от него выплаты алиментов.

Как говорится на сайте СУ СК РФ по Республике Башкортостан, в убийстве 46-летней матери шестерых детей обвиняют 34-летнего жителя Бирского района.

Сообщается, что 4 июля в полицию обратился брат женщины. По его словам, 3 июля она отправилась из своего села в больницу в Уфу, оставив дома четырех детей, но так там и не появилась.

Позже следователи нашли тело убитой. Оно было закопано в поле. Рядом были обнаружены следы экскаватора, с помощью которого преступник вырыл яму.

Выяснилось, что на тракторе работал бывший сожитель женщины, его нашли и задержали. Во время допроса он сознался в убийстве. В настоящее время проведены первоначальные следственные действия, мужчине предъявлено обвинение.

По данным следователей, многодетная мать требовала от бывшего сожителя выплатить алименты на двоих общих детей и грозилась лишить его родительских прав. В результате произошла ссора, в ходе которой преступник задушил свою жертву и закопал ее в поле.