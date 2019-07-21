Вылетевший в Прагу пассажирский самолет экстренно сел в Москве из-за пожара

В багажном отсеке пассажирского самолета, вылетевшего из Москвы в Прагу, произошел пожар.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, во время выполнения пассажирским «Боингом» рейса в Прагу.

Отмечается, что сразу после взлета командир лайнера связался с диспетчерами и сообщил о срабатывании сигнализация о задымлении и пожаре в багажном отсеке.

В связи с этим экипажем воздушного судна было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета.

По словам источника агентства в органах управления воздушным движением, «Боинг» удалось штатно посадить в Москве. Никто из пассажиров и членов экипажа в результате возгорания и последующей аварийной посадки не пострадал.