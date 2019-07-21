МЧС закрыло трассу "Амур" после падения машины в появившуюся от дождей промоину

Два человека пострадали в результате падения автомобиля в промоину, появившуюся на трассе после дождей в Амурской области.

Как передает Znak.com, инцидент произошел утром 21 июля на 834-м километре трассы Р27 «Амур», когда автомобиль Toyota Vitz провалился в яму, образовавшуюся из-за обрушившихся на регион ливней.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали находившиеся в машине мужчина 1957-го и женщина 1988 годов рождения. Оба они были госпитализированы.

В настоящее время движение по дороге перекрыто. Спасатели отчитались о проведении работ по отсыпке грунта и организации реверсивного движения автомобилей.