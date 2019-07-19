Пассажиров эвакуировали из самолета в «Шереметьево» из-за постороннего запаха

В ночь на пятницу, 19 июля, пассажиров самолета «Нордвинд», выполняющего рейс Москва — Ереван, эвакуировали из лайнера.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МЧС. По данным ведомства, во время рулежки на взлетно-посадочную полосу у самолета сработал датчик задымления.

«После поступления сигнала о задымлении воздушное судно Boeing 737 "Москва — Ереван" прекратило движение. Пассажиры эвакуированы по надувным трапам. При эвакуации три человека получили ссадины и ушибы», — рассказали в МЧС.

Там добавили, что информация о задымлении в последствии не подтвердилась, возгорания на борту не обнаружили.

Компания «Нордвинд», которой принадлежит самолет, заявила, что причиной эвакуации стало появление постороннего запаха в самолете.

«В 00:45 МСК рейс N4-477 SVO-EVN B738 (VPBSZ) при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам», — сказано на сайте авиакомпании (орфография и пунктуация сохранены — прим. Sobesednik.ru).

В «Нордвинд» добавили, что пассажирам были предоставлены питание и прохладительные напитки.