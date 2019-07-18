Ярославский вокзал проверяют из-за слов мужчины с "ментальными отклонениями"

Полиция в Москве задержала неизвестного мужчину, сообщившего о заложенной в здании Ярославского вокзала бомбе.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в четверг, 18 июля, неизвестный мужчина, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к прохожим на Ярославском вокзале в Москве, а затем обратился к полицейским и сообщил, что здание заминировано.

Отмечается, что людей после слов мужчины эвакуировать не стали, однако усилили меры безопасности и организовали проверку помещений вокзала на предмет нахождения там опасных предметов.

Самого неизвестного, у которого, по данным «Интерфакса» присутствовали признаки «ментальных отклонений», задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства и установления личности. При этом агентство городских новостей «Москва» подчеркивает, что задержанный на Ярославском вокзале был пьян.