Шестеро погибли, ребенок пострадал в ДТП с легковушкой и фурой в Приморье

В Приморском крае в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли шесть человек.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу Шкотовского района Приморья, где произошла авария. Из-за аварии пострадал ребенок, он был госпитализирован с переломом бедра.

В краевом управлении МВД уточнили, что Toyota Wish, направлявшийся из Шкотова в сторону Владивостока, столкнулся с грузовиком Howo. Авария произошла на 32-м километре дороги Артем — Находка — Порт Восточный. Обстоятельства и подробности выясняются.