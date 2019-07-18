На АЭС под Тверью отрицают повышение радиации после отключения трех энергоблоков

На Калининской атомной электростанции в Тверской области из-за короткого замыкания произошло отключение трех энергоблоков.

Как передает ТАСС, три энергоблока на АЭС под Тверью оказались отключены от сети.

«Радиационный фон в порядке. Повреждений оборудования нет», — заявили агентству представители АЭС.

В Росэнергоатоме рассказали, что причиной неполадок стало короткое замыкание на одном из трансформаторов, которое повлекло за собой автоматическое отключение первого, второго и четвертого блоков.

По данным ведомства, последствий для потребителей из-за сбоя на Калининской АЭС нет.

Напомним, ранее «Левада-центр» выяснил, что 30% россиян продолжают бояться повторения Чернобыльской катастрофы в ближайшие несколько лет.