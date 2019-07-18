На АЭС под Тверью отрицают повышение радиации после отключения трех энергоблоков

На Калининской атомной электростанции в Тверской области из-за короткого замыкания произошло отключение трех энергоблоков.
Как передает ТАСС, три энергоблока на АЭС под Тверью оказались отключены от сети.
«Радиационный фон в порядке. Повреждений оборудования нет», — заявили агентству представители АЭС.
В Росэнергоатоме рассказали, что причиной неполадок стало короткое замыкание на одном из трансформаторов, которое повлекло за собой автоматическое отключение первого, второго и четвертого блоков.
По данным ведомства, последствий для потребителей из-за сбоя на Калининской АЭС нет.
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