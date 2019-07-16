СК подозревает 19-летнего американца в изнасиловании россиянки в Геленджике

Девушка рассказала полицейским об изнасиловании со стороны 19-летнего гражданина США и 16-летнего подростка в Геленджике.

Как сообщается на сайте СУ СК по Краснодарскому краю, инцидент произошел в селе Дивноморском под Геленджиком в ночь на 16 июля.

По словам россиянки, чей возраст не уточняется, 19-летний американец пригласил ее и 16-летнего подростка из России к себе в номер отеля, где оба юноши совершили в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время правоохранительные органы проводят ряд медицинских и генетических экспертиз, обвиняемым выбирается мера пресечения.