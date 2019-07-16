На сбившего пешеходов сына мундепа под Челябинском завели дело

20-летний водитель Toyota в селе Кунашак в Челябинской области насмерть сбил двух пешеходов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ГИБДД по региону. Информированный источник агентства уточнил, что за рулем находился сын депутата Кунашакского районного собрания.

Очевидцы утверждают, что машина ехала с большим превышением скорости. Сам задержанный рассказал ГИБДД, что попытался резко затормозить, чтобы не сбить выбежавшую на дорогу собаку, однако машину занесло и он сбил двух пешеходов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, водитель находится под подпиской о невыезде.