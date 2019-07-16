Легкомоторный самолет упал на дом с ребенком в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Уточняется, что инцидент произошел в 07:58 по Москве в станице Новощедринская Шелковского района. Самолет упал на частный дом, в результате пострадали четыре человека.

По данным агентства, самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. Воздушно судно пострадало незначительно, однако пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок. Пилот и жильцы были госпитализированы.

По данным источника агентства в экстренных службах, среди пострадавших жильцов есть ребенок.