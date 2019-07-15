Учительнице физики и ее мужу дали 17 колонии за наркоторговлю в Питере

В Санкт-Петербурге суд признал 25-летнюю учительницу физики и ее мужа виновными в торговле и изготовлении амфетамина.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд посчитал, что безработный по имени Дмитрий Каравайчик, «обладая специальными познаниями в области химии», при помощи жены Дианы Грибовской, работавшей учительницей в школе, обустроил в Питере лабораторию для производства амфетамина. Мужчина производил наркотики, а женщина искала заказчиков и продавала их.

Следствие считает, что в 2017-2018 годах пара продала не меньше 1,2 кг амфетамина.

Во время следствия супруги вину признали, однако на суде от своих показаний отказались. Каравайчик заявил, что продавал под видом амфетамина лекарства, а Грибовская утверждала, что наркотики были подкинуты.

Учительница получила 16 лет колонии общего режима, ее супруг — 17 лет колонии строгого режима.