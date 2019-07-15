Протестующие против строительства мусорозавода перекрыли Егорьевское шоссе

Протестующие против вырубки леса для строительства мусорного полигона на юго-востоке Подмосковья перекрыли трассу А108.

Как передает «Интерфакс», в лесу рядом с Ликино-Дулево, где планируется открыть полигон, собралось больше сотни местных жителей. По словам активистки Ольги Быстрицкой, несколько человек задержаны, остальные перекрыли Егорьевское шоссе в районе деревни Слободище для того, чтобы привлечь к проблеме внимание властей. «Мы здесь просто в экологическом гетто, со всех сторон и так промышленные предприятия. Это единственный участок леса, который у нас есть, это наши легкие», – заявила активистка.

Протесты в Ликино-Дулево продолжаются несколько месяцев. В середине июня местные жители уже перекрывали трассу А-108, протестуя против вырубки леса, которая, по их мнению, осуществляется для прокладки дороги на строящийся мусорный полигон. Власти заявили, что деревья рубят в рамках противопожарных мероприятий.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Орехово-Зуевском районе Подмосковья полицейские избили противников строительства мусорозавода.