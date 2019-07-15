ФСБ задержала членов ИГИЛ, готовивших нападение на полицейских

В Ростовской области ФСБ ликвидировала одного и задержала двоих членов «Исламского государства».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Уточняется, что полиция пыталась остановить автомобиль главаря группировки недалеко от хутора Глинки Родионово-Несветайского района, однако он открыл стрельбу. При ответном огне машина взорвалась и злоумышленник погиб на месте.

Двух других участников группировки задержали в Ростове-на-Дону. У них обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

По данным ведомства, задержанные готовили нападение на сотрудников полиции и другие теракты.

«Исламское государство» (или ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.