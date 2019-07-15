Двух офицеров Управления по борьбе с терроризмом ФСБ задержали за взятку

В Москве задержали двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

Об этом пишет РБК. По данным издания, задержание произошло еще в апреле, однако известно об этом стало только сейчас. В Московском гарнизонном военном суде подтвердили, что в апреле были арестованы два сотрудника ФСБ — Сергей Богданов и Сергей Иванов.

Против них расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что офицеры попросили с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей Moscow Holiday Hotel, 5 млн рублей в месяц.

«Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО "Мострансагентство"), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн рублей», — рассказал РБК источник, близкий к ФСБ.

Генеральный директор «Москоу Холидэй» Магомед-Салях Бигаев также был арестован по подозрению в крупном мошенничестве. При этом, как утверждают источники, Иванов и Богданов узнали об аресте Бигаева и попытались использовать эту информацию в своих интересах.