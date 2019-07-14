В Нью-Йорке устранили последствия аварии, оставившей без света 72 тысячи человек

Взрыв трансформатора оставил без электричества несколько десятков тысяч жителей Мидтауна и Верхнего Вест-Сайда.

Как сообщает CBS News, минувшей ночью порядка 72 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества из-за масштабной аварии на подстанции, где произошел взрыв трансформатора. Из-за сбоев было ограничено движение метро, отключились некоторые светофоры и не работали лифты.

По словам главы энергетической компании Con Edison Джона Макэвоя, к настоящему моменту электроснабжение в большей части Нью-Йорка восстановлено. Однако водителей Мидтауна и Верхнего Вест-Сайда по-прежнему просят соблюдать осторожность, поскольку некоторые светофоры все еще не работают.

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что причины аварии устанавливаются.