Полицейский при исполнении насмерть сбил пешехода на "зебре" в Хабаровске

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с участием полицейского при исполнении в Хабаровске.

Как сообщается на сайте краевого УМВД, инцидент произошел минувшей ночью на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской в Хабаровске.

Отмечается, что полицейский в служебное время совершил наезд на троих пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии один из пострадавших скончался на месте, двое других были госпитализировали.

В настоящее время руководство УМВД по Хабаровску проводит проверку данного инцидента. Медицинское освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв.

«Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявили в ведомстве.