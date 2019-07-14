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Минобороны сообщило о подрыве боевиками бомбы перед военными из РФ в Сирии

Происшествия
07:53, 14 июля 2019

Боевики подорвали самодельную бомбу на пути патруля военной полиции Вооруженных сил России в провинции Даръа в Сирии.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майора Алексея Бакина, инцидент произошел в субботу, 13 июля, на дорожном участке Хараба — Маараба.

Отмечается, что в результате подрыва самодельного взрывного устройства никто из российких военных не пострадал, технике также не были нанесены никакие повреждения.

Согласно предварительным данным, за взрывом стояли боевики незаконных террористических группировок, которые пытаются обострить обстановку в регионе.

 

Теги: Сирия

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Колумнисты
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Баканов
Константин

обозреватель

Украинские и грузинские артисты срываются на эмоции и говорят о российской политике искренне, теряя при этом львиную долю аудитории и денег. И никакой госдеп им это не компенсирует

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Радзиховский
Леонид

публицист

«Единая Россия» похожа на позднюю КПСС, когда у них вообще не было никакой идеологии – это были просто чиновники, собранные воедино. Думаю, партию сдадут: отмыть ее бренд невозможно

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

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