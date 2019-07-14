Минобороны сообщило о подрыве боевиками бомбы перед военными из РФ в Сирии

Боевики подорвали самодельную бомбу на пути патруля военной полиции Вооруженных сил России в провинции Даръа в Сирии.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майора Алексея Бакина, инцидент произошел в субботу, 13 июля, на дорожном участке Хараба — Маараба.

Отмечается, что в результате подрыва самодельного взрывного устройства никто из российких военных не пострадал, технике также не были нанесены никакие повреждения.

Согласно предварительным данным, за взрывом стояли боевики незаконных террористических группировок, которые пытаются обострить обстановку в регионе.