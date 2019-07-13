В Киеве ищут обстрелявшего здание телеканала из гранатомета

Неизвестный обстрелял здание телеканала из гранатомета и скрылся с места происшествия в Киеве.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на украинскую полицию. Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу, 13 июля. Местные жители сообщили в полицию о звуке, похожем на взрыв. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили поврежденный фасад здания телеканала и тубус.

Пострадавший в результате произошедшего нет, случившееся квалифицированно как терроризм.

В полиции не уточняют, какой канал подвергся обстрелу, однако «Украина.112» на своем сайте утверждает, что это было их здание.