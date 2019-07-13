Полиция нашла подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления МВД. Согласно заявлению, подозреваемым оказался 25-летний москвич. Он был задержан. Подробности уточняются.

Напомним, труп 23-летней стюардессы обнаружили 10 июля в одном из номеров отеля Vnukovo Village. Девушка была задушена. Согласно камерам видеонаблюдения, вместе с ней в номер поднимался молодой человек. Позже он выходил один и продлил номер еще на сутки.