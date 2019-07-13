Экс-сотрудницу Мемориала жертвам репрессий задержали за насилие над полицейскими

В Ингушетии задержали активистку Зарифу Саутиеву по подозрению в применении насилия к полицейским.

Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Саутиевой Билан Цуро. Он уточнил, что его подзащитную отвезли в Нальчик, где поместят в СИЗО. Против активистки возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

В начале нынешнего года Саутиеву уволили с должности замдиректора по научной работе Мемориального комплекса жертв репрессий. В Минкультуры региона увольнение объяснили сокращением штата, однако в разговоре с «Кавказским узлом» активистка заявила, что истинная причина увольнения — ее участие в акциях против изменения границы с Чечней.