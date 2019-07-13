Дети из оздоровительного лагеря под Владивостоком подхватили кишечную инфекцию

18 детей, отдыхающих в оздоровительном детском лагере «Юнга» по Владивостоком, отравились.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Отмечается, что у 28 детей было диагностировано отравление. По предварительным данным, причиной этому могли стать нарушения санитарных правил к приготовлению и хранению продуктов, дезинфекционному режиму, содержанию помещений пищеблока.

Накануне в больницу с отравлением были госпитализированы 15 детей. Агентство отмечает, что это уже вторая вспышка кишечной инфекции — ранее из лагеря «Юный рыбак» в поселке Преображение были госпитализировали с отравлением 67 детей.