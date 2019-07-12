В Москве завели дело об убийстве после пропажи упавшей в водосток женщины

СК расследует исчезновение 26-летней девушки, упавшей в водосток во время прогулки с друзьями в Бирюлевском дендропарке.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, инцидент произошел 30 июня, когда 26-летняя москвичка отправилась с мужем и тремя другими парами жарить шашлыки в Бирюлевский дендропарк на юге столицы.

По данным «‎Московского комсомольца‎», через какое-то время супруг пропавшей поссорился с ней и оставил компанию, а позднее друзья обнаружили исчезновение и самой девушки, которая шла позади, когда вся группа решила покинуть парк.

При этом «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев произошедшего сообщает также, что друзья пропавшей видели, как та упала в открытый люк и провалилась в водосток. Они пытались спасти ее сами, затем вызвали МЧС. Однако ни сотрудники Мосводоконала и Мосводостока, ни следователи не смогли ее найти.

В СК не исключают, что девушка могла стать жертвой убийства. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.