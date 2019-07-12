Полиция изучает обстоятельства гибели мужчины под колесами электрички в ВАО

Электричка насмерть сбила 35-летнего мужчину в районе станции «Перово» Казанского направления Московской железной дороги.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел около 6 утра в пятницу, 12 июля, на железнодорожной станции «Перово» на востоке столицы.

Отмечается, что 35-летний мужчина шел в габаритах поезда и не слышал его приближение, в результате чего был сбит электричкой сообщением 47-й км — Москва и скончался от полученных травм.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, которые проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.