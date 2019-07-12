Около ста человек эвакуировали из горящего Государственного архива литературы

В пятницу, 12 июля, в здании Российского государственного архива литературы и искусства в Москве произошел пожар.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы. «Происходит сильное задымление на верхних этажах здания, четвертом и пятом», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что из здания эвакуировали около ста человек.

В пресс-службе МЧС уточнили, что очаг возгорания находится на четвертом этаже. Горит «бумажная продукция», однако не уточняется, о чем именно идет речь.