Четверо взрослых и шестеро детей погибли в утонувшем в реке УАЗе в Туве

Две семьи, которые ехали на отдых к целебному источнику в Туве, погибли при попытке переехать реку на УАЗе.

Как говорится на сайте регионального управления МВД, авария произошла в Бай-Тайгинском районе на западе республики, когда автомобиль УАЗ перевернулся при попытке пересечь вброд реку Шуй.

Отмечается, что в результате произошедшего погибли все находившиеся в салоне внедорожника десять человек, в том числе шестеро детей.

По данным агентства «Интерфакс», погибшие в УАЗе — члены двух семей, следовавшие на отдых к целебному источнику.

В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего на место выехала следственно-оперативная группа.