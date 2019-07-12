Более 200 пациентов психдиспансера под Хабаровском подхватили сальмонеллу

У 215 пациентов психоневрологического диспансера в поселке Эльбан Хабаровского края нашли сальмонеллу.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона. Уточняется, что у более 200 пациентов диспансера была диагностирована кишечная инфекция. У них взяли пробы, которые выявили, что у 215 человек есть сальмонелла.

«По данным на утро 12 июля количество заболевших составило 215 человек. 194 пациента изолированы и размещены в отдельном корпусе интерната, где организован инфекционный стационар. 21 пациент доставлен в больницу города Амурска», — рассказали в правительстве региона.

Там также добавили, что исследование анализов продолжается, окончательный диагноз будет поставлен позже.