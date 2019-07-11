Замглавы Пенсионного фонда задержали по делу о взятке

В четверг, 11 июля, в Москве был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к соцблоку правительства, ПФР и контрагенту фонда. Собеседники издания уточняют, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки.

Источник, близкий к следствию, добавил, что уголовное дело находится в производстве следователей центрального аппарата СКР.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе ПФР.