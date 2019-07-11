В "скорой" сообщили о смерти пострадавшего при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Источник в службах технического надзора рассказал, что перед пожаром на ТЭЦ в Мытищах произошел техногенный взрыв.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате пожара на территории ТЭЦ-27 в Мытищах пострадали 12 человек, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения и ожогами.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в скорой помощи, в настоящее время число получивших травмы из-за аварии на ТЭЦ возросло до 13. Кроме того, сообщается о смерти одного человека.

Собеседник агентства в службах технического надзора рассказал также, что причины пожара, по предварительным данным, носят техногенный характер.

По его словам, перед возникновением огня на объекте произошел взрыв.

Источник предположил, что рабочими могли быть допущены нарушения при эксплуатации, либо имела место неисправность оборудования.