В центре Москвы полиция задержала вора 46 шоколадок из магазина

Мужчина 1987 года рождения задержан после кражи почти 50 плиток шоколада из магазина в Тверском районе столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», о краже 46 шоколадок из магазина, находящегося на Новослобской улице в столичном ЦАО, полицейским сообщила сотрудница супермаркета.

Прибывшими на место правоохранителями был задержан мужчина 1987 года рождения, у которого были изъяты указанные продукты.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего и мотивах совершенного преступления разбирается полиция.