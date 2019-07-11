Российский дипломат серьезно пострадал в ДТП в Албании

Автомобиль российского посольства попал в аварию из-за скользкой дороги в Албании. Два человека пострадали.

Как сообщает издание Albanian Daily News, авария произошла на трассе городами Рогожина и Кавая неподалеку от побережья Адриатического моря. Водитель, находившийся за рулем машины, не справился с управлением из-за скользкой дороги, в результате чего машина съехала с трассы.

Уточняется, что автомобиль является собственность посольства РФ. В результате ДТП двое, в том числе российский дипломат, получили серьезные травмы. Другие подробности аварии не приводятся.