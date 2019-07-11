Причиной пожара на ТЭЦ могло стать возгорание цистерны с маслом

В результате пожара на территории ТЭЦ в Мытищах пострадали 12 человек, один из них госпитализирован.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на территории ТЭЦ-27 в Мытищах произошел пожар.

По данным РИА «Новости», пострадали 12 человек, один из них госпитализирован. У всех диагностированы отравление продуктами горения и ожоги.

По данным Минэнерго, вспыхнуть могла цистерна с маслом. Площадь пожара на ТЭЦ оценивается в 800 квадратных метров, огонь перекинулся на административное здание. К ликвидации огня привлечены два пожарных вертолета и два поезда.

Источники агентства добавили, что при возгорании аварийно отключился один из энергоблоков.

Из-за ЧП движение по Осташковскому шоссе в сторону области перекрыто, по Волковскому и Ярославскому шоссе и по Олимпийскому проспекту в Мытищах движение затруднено.