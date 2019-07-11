Кафе и мечеть загорелись в центре Перми

В четверг, 11 июля, на территории рынка в Перми произошло возгорание.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, на снимках с места происшествия видно, что горят крыши двух зданий. Очевидцы утверждают, что горят кафе и мечеть.

Клубы черного дыма при этом накрывают накрывают территорию Центрального колхозного рынка. Подробная информация уточняется.