Кафе и мечеть загорелись в центре Перми

В четверг, 11 июля, на территории рынка в Перми произошло возгорание.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, на снимках с места происшествия видно, что горят крыши двух зданий. Очевидцы утверждают, что горят кафе и мечеть.
Клубы черного дыма при этом накрывают накрывают территорию Центрального колхозного рынка. Подробная информация уточняется.
Жители Перми сообщают, что полыхает центральный рынок города pic.twitter.com/4PDudMDKRv— URA.RU (@ura_ru) 11 июля 2019 г.