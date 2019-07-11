Фото возможного убийцы стюардессы в Новой Москве появилось в Сети

СМИ опубликовали фото молодого человека, подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village в Новой Москве.

Снимки появились в распоряжении РЕН ТВ. По данным канала, подозреваемым оказался 25-летний молодой человек по имени Никита. Следствие полагает, что он сопровождал стюардессу в отель, его следы нашли в номере, где погибла девушка.

«Он скрылся с места преступления, продлив бронирование номера еще на сутки», — сообщает канал.

Тело задушенной стюардессы Альбины Мухаметзяновой было найдено 10 июля в одном из номеров отеля Vnukovo Village. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».