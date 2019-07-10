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В Калуге госпитализировали пилота, потерявшего сознание на рейсе из Черногории

Происшествия
13:43, 10 июля 2019

В Калуге экстренную посадку совершил самолет, командир которого потерял сознание во время перелета из Тивата в Москву.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в среду, 10 июля, в ходе рейса Тиват (Черногория) — Москва, выполняемого лайнером Montenegro Airlines.

Отмечается, что командир воздушного судна во время полета потерял сознание, после чего управление кораблем принял на себя второй пилот.

По данным агентства, самолет совершил экстренную посадку в Калуге, где потерявший сознание командир лайнера был госпитализирован.

 

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