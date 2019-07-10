На Бутовской линии метро второй раз за час произошел сбой с электроснабжением

На Бутовской линии метро Москвы нет движения между станциями «Скобелевская» и «Бунинская аллея» по направлению в область.

Как передает «Интерфакс», причиной сбоя стали проблемы с энергоснабжением, из-за которых с 14:05 нет напряжения в контактном рельсе на участке между станциями «Скобелевская» и «Бунинская аллея».

Напомним, что это уже второй сбой на Бутовской ветке за час. Ранее поезда не ходили между «Улицей Старокачаловской» и «Бунинской аллеей». Однако пресс-служба метро сообщала о полном устранении неполадок.