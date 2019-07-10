Рядом с колонией Кокорина и Мамаева разыскиваются пропавшие осужденные

Осужденные к принудительным работам самовольно покинули исправительный центр возле колонии Кокорина и Мамаева.

Ранее СМИ соообщили о побеге двух заключенных из исправительной колонии № 4, куда ранее были доставлены для отбывания наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В УФСИН по Белгородской области информацию опровергли, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что 10 июля в первой половине дня двое осужденных к принудительным работам, которые не являются заключенными и самостоятельно ходят на работу, самовольно покинули расположение участка, функционирующего как исправительный центр рядом с колонией. На данный момент ведутся поиски. Если они не дадут результата, осужденные могут быть объявлены в федеральный розыск.

На днях Sobesednik.ru писал о том, что Александра Кокорина и Павла Мамаева 9 июля этапировали в белгородскую колонию №4. Вместе с ними доставили еще одного фигуранта дела о драках в центре Москвы, брата одного из осужденных, Кирилла Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока находится в московском СИЗО. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев колонии, Кирилл и Александр Кокорины – по 1,5 года.