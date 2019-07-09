Трассы на севере Санкт-Петербурга оказались затоплены после дождей

Улицы в Выборгском районе Санкт-Петербурга затопило после сильных дождей.

Об этом пишет «Интерфакс». По данным агентства, дождь затопил участки проспектов Энгельса и Луначарского, а также Парашютной улицы в Выборгском районе города.

Кроме того, как пишет агентство, таксисты начали отказываться от заказов по адресам в Выборгском районе, так как, по их словам, «на дороге нет слива».

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» подтвердили, что некоторые районы города оказались затоплены из-за ливней. «На данный момент наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Выборгском районе — там количество осадков за 20 минут в пиковом значении достигло показателя 15,12 мм», — добавили в пресс-службе.