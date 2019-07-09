ДПС нашла у пассажира Mercedes в Москве пистолет Макарова и патроны

На юго-западе столицы задержали пассажира Mercedes, у которого при себе был пистолет и патроны.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД. Уточняется, что инцидент произошел вечером 7 июля в 6-м Загородном проезде. Сотрудники ДПС остановили Mercedes GL 500, за рулем которого находился молодой человек 1996 года рождения.

«Также в машине в качестве пассажира находился гражданин 1986 года рождения, у которого во время личного досмотра обнаружили предмет, похожий на пистолет Макарова, и восемь патронов калибра 9 мм, пригодных для стрельбы», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что пассажира задержали, в отношении него завели уголовное дело.