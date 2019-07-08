У резиденции Путина задержали журналистов и отобрали у них паспорта

Журналистов «МБХ медиа» во время работы над материалом у резиденции президента РФ Владимира Путина задержали.

Об этом сообщает «МБХ Медиа». Уточняется, что задержаны Анастасия Кулагина, Мария Погребняк и Андрей Золотов. Журналисты занимались сбором материала для статьи об аварийном доме в селе Усово на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. По данным издания, дом должны были расселить, однако там все еще живут девять семей.

По словам Кулагиной, полиция объяснила задержания тем, что журналисты прошли пешком под знаком «кирпич». Журналистка добавила, что у задержанных отобрали паспорта, после чего их посадили в автобус и везут в отделение.