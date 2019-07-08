Полицейские убедили открыть дверь угрожавшего взорвать гранату в Москве

Мужчину, забаррикадировавшегося в квартире на северо-востоке Москвы от судебных приставов, задержали.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что на северо-востоке Москвы мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату после того, как к нему пришли судебные приставы для описи имущества.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичную полицию, мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Полицейские убедили мужчину открыть дверь в ходе переговоров.

По факту произошедшего проводится проверка. Уточняется, что инцидент произошел в Марьиной Роще.