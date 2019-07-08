На похитившего шоколад и шампунь из магазина в Москве завели дело

Полиция задержала безработного мужчину, похитившего из магазина на северо-востоке Москвы шоколад и шампунь.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД. Уточняется, что инцидент произошел 6 июля. В полицию обратилась продавец-кассир продуктового магазина на улице Тайнинская и рассказала, что неизвестный, угрожая ей похожи на нож предметом, похитил шоколад и шампунь на сумму 3 тысячи рублей.

Злоумышленник был задержан, им оказался безработный 1991 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело.