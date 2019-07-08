В центре внимания
Фото: Екатерина Герасимова
Бунтари в белых халатах. Почему по всей стране начались протесты медиков
Человек из титана. Богач вложил состояние в больницу для простых людей
"Меня называют приспешником сатаны". Исповедь коллектора

Новости дня

08 июля, понедельник

[11:54]46% россиян назвали причиной для развода бедность
[11:06]СМИ сообщили о повышении зарплаты грузчикам в "Шереметьево" до 200 тысяч
[09:55]На похитившего шоколад и шампунь из магазина в Москве завели дело
[09:49]13 заключенных умерли при этапировании в Душанбе из-за хлеба
[08:54]ЛГБТ-активисты в Тбилиси не откажутся от марша из-за угроз
[07:23]14 россиян депортируют из Мексики из-за возможной подделки паспортов
[07:16]Низкое давление и дожди ждут москвичей 8 июля

07 июля, воскресенье

[16:02]Рост цен на пшено и капусту за 2018 год превысил уровень инфляции в 17 раз
[15:20]В Домодедово ввели дополнительные меры безопасности после сообщений о бомбах
[14:07]Рабочий погиб на стройке ЖК "Шереметьевский" на северо-востоке Москвы
[13:53]Два самолета и аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщений о бомбах
[12:48]Мэра, заставившего коммунальщиков спасти свой коттедж под Иркутском, отстранят
[12:24]Иран начнет обогащать уран выше 3,67%, нарушив ядерную сделку с ЕС
[10:53]СМИ узнали о визите "третьего отравителя" Скрипалей в офис WADA в Лозанне
[10:11]Уголовное дело завели на водителя взорвавшегося под Екатеринбургом бензовоза
[09:02]Аргентина завоевала "бронзу" Кубка Америки после удаления Месси
[08:27]Число пропавших из-за паводков жителей Иркутской области сократилось до 11
[07:52]Четверо погибли в ДТП под Екатеринбургом по вине нетрезвого водителя бензовоза
[07:17]Москвичей с эмоциональными нарушениями призвали к осторожности из-за погоды

06 июля, суббота

[15:51]Минкомсвязи выделит субсидии на создание российской "Википедии"
[14:48]Бывший КВНщик может стать одним из кандидатов в сенаторы от Калмыкии
[14:41]Рогозин допустил использование списанные боевых ракет для запуска спутников
[13:36]Таксист из Подмосковье признался полиции в грабеже с отравлением
[12:16]Ликвидация последствий наводнения под Иркутском обойдется в 32 млрд
[11:24]СМИ: Среди арестованных сотрудников ФСБ оказался внук генерала Академии ФСБ
[11:13]Авария с жертвами и тремя авто произошла на северо-востоке Москвы
[09:52]Избирком в Карачаево-Черкесии отказался регистрировать КПРФ
[09:44]Наземный участок "голубой" линии метро Москвы закроют до 8 июля
[09:39]Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы
[07:38]Около 10 человек задержали в "Яме" сразу после открытия
[07:29]Температура воздуха в Москве 6 июля будет ниже климатической нормы

05 июля, пятница

[18:00]В Воронежской области оштрафован педагог, наказавший ученика горячим утюгом
[17:51]По меньшей мере один человек погиб при взрыве на автозаправке в ТиНАО
[17:26]Продавец мороженого из США объявил войну требующим особого отношения блогерам
[17:20]Депутаты хотят оградить россиян от влияния отрицательных кредитных историй
[17:18]На снимках исправительной колонии Мамаева и Кокорина не нашли футбольных полей
[16:29]Подозреваемого в госизмене помощника полпреда в УрФО арестовали до осени
[16:25]Спрос на билеты в Чехию за пять дней вырос на 18%
[16:17]Премьер Туниса запретил женщинам носить никабы в госучреждениях после терактов
[16:07]Военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о создании ОПС


Фото: Global Look Press
Как можно заработать там, где работы нет
Whole 30: девять правил самой модной диеты инстаграма
Фото: Global Look Press
Налоговый вычет распространят на все лекарства по назначению врача
Фото: Андрей Струнин
Как выбрать вкусную и полезную клубнику: советы экспертов
Фото: Global Look Press
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Гастротуризм с доставкой: пять гостинцев, которые стоит везти из Италии
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день
Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кэшбек
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения

На похитившего шоколад и шампунь из магазина в Москве завели дело

Происшествия
09:55, 08 июля 2019

Полиция задержала безработного мужчину, похитившего из магазина на северо-востоке Москвы шоколад и шампунь.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД. Уточняется, что инцидент произошел 6 июля. В полицию обратилась продавец-кассир продуктового магазина на улице Тайнинская и рассказала, что неизвестный, угрожая ей похожи на нож предметом, похитил шоколад и шампунь на сумму 3 тысячи рублей.

Злоумышленник был задержан, им оказался безработный 1991 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело.

Поделитесь статьей:

Происшествия

На похитившего шоколад и шампунь из магазина в Москве завели дело

Читать далее >

Происшествия

13 заключенных умерли при этапировании в Душанбе из-за хлеба

Читать далее >

Происшествия

Рабочий погиб на стройке ЖК "Шереметьевский" на северо-востоке Москвы

Читать далее >

Политика
Рейтинги Путина оказались крепче веры россиян в потустороннее
Иран начнет обогащать уран выше 3,67%, нарушив ядерную сделку с ЕС
Бывший КВНщик может стать одним из кандидатов в сенаторы от Калмыкии
Избирком в Карачаево-Черкесии отказался регистрировать КПРФ
Общество
Всё больше героев Ржевской битвы обретают имена
46% россиян назвали причиной для развода бедность
Акции или жизнь
ЛГБТ-активисты в Тбилиси не откажутся от марша из-за угроз
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

«Путин может позволить себе то, чего другие стесняются», – пишут толкователи. Я назвал бы это «синдромом Квакина» –гайдаровского героя, который тоже многое мог себе позволить

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Есть причина возвращения российской делегации в ПАСЕ, о которой не принято говорить вслух: разочарование в Украине, которая так и не провела большую часть обещанных реформ

Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться


Культура и ТВ
Планы на выходные: французские каникулы, новый Человек-паук и документальная фотография
Животных требуют снимать в кино и рекламе не более восьми часов в сутки
Disney утвердила на роль Русалочки чернокожую певицу Халле Бэйли
Александр Беляев: Как я был двадцатипятилетним, так им и остался
Шоу-бизнес
Open-air юбилей "Китайского Лётчика"
Трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" появился в сети
На главной мюзикловой площадке снова запоют
Вокзал для одной. Скандал с Пугачевой как первая буря в стакане лета-2019

Здоровье
Нутриенты из продуктов питания оказались полезнее витаминных добавок
Вирус простуды убивает опухоли мочевого пузыря без побочных эффектов
Демократия оказалась более полезной для здоровья, чем тирания
Прогноз при раке груди может зависеть от наличия у пациентки любимого мужа
Туризм
Под Владимиром перестроят "Стоунхендж по-русски"
14 россиян депортируют из Мексики из-за возможной подделки паспортов
Премьер Туниса запретил женщинам носить никабы в госучреждениях после терактов
Из трех городов Японии эвакуировали более 70 тысяч человек из-за ливней
Авто
На родных деталях далеко не уедешь?
Генпрокуратура назвала главные причины лишения водительских прав
Услуги водителей при совместных поездках запретят оплачивать наличными
Ford хочет увеличить импорт в Европу втрое за счет сокращения работников
Недвижимость
Депутат Галина Хованская: о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Закон о продлении "дачной амнистии" могут принять в июле
Москвичам рекомендуют поискать объявления о продаже своих квартир
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Читайте также
Свежий номер

Игорь Сечин // фото: Global Look Press
"Роснефть" наша? Почему госкомпания много платит топ-менеджерам и мало в госбюджет
Тони Роббинс положил начало буму психотренингов в России // фото: tonyrobbins.com
Пипл схавал и платит. Как ведущие модных психологических тренингов дурят народ
Дома бомбят, а жизнь идет // фото: Global Look Press
Война на улице Мира. Как живут ДНР/ЛНР через пять лет после начала конфликта
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
"Ему не впервой, выйдет". Как живет "Рузское молоко" без своего арестованного хозяина
Петр Бирюков // фото: агентство «Москва»
Откуда у вице-мэра Москвы Бирюкова и его родственников с десяток квартир
Сергей Лукьяненко // фото: Александр Алешкин
Сергей Лукьяненко:
Учитесь жить бессмысленно
Роман Виктюк // фото: Global Look Press
Роман Виктюк:
У нас сейчас царство "мелких бесов"
Татьяна Устинова // фото: «ТВ Центр»
Татьяна Устинова:
Я не пишу детективы, а рассказываю истории с тайной
Все свои картины художник дарит галерее, которой сам и руководит // фото: Global Look Press
Александр Шилов:
Я простился с любимым делом
Борис Акопов // фото: Global Look Press
Режиссер фильма "Бык" Борис Акопов:
Я родом из девяностых


Ольга Бузова // фото: Денис Сорокин; в статье: Виктория Колодонова
Ольга Бузова переехала поближе к бывшему мужу
«Оскорбленный» Валентин Коновалов // фото: Global Look Press
Президента материть нельзя, а губернаторов – можно?
Дмитрий Певцов // фото: Global Look Press
Певцов против певцов
Андрей Малахов // фото: Global Look Press
Адвокат оценил шансы Татьяны Касатковой добиться суда над "Прямым эфиром"
Зачем комики из "Однажды в России" лизнули Кремль?

Фото: Shutterstock
Рейтинги Путина оказались крепче веры россиян в потустороннее
Фото: park-meshera.ru
Под Владимиром перестроят "Стоунхендж по-русски"
Фото в статье: Global Look Press
Как делать счастье: рецепт от Вячеслава Полунина
// Фото в статье: Андрей Струнин
Театр, в котором есть вкус – и запах свежего хлеба
Felix Vogel / Global Look Press
Демократия оказалась более полезной для здоровья, чем тирания