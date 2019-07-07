Четверо погибли в ДТП под Екатеринбургом по вине нетрезвого водителя бензовоза

Бензовоз с туристами съехал в кювет, перевернулся и взорвался в Свердловской области.

Как передает ТАСС, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 июля, у поселка Кытлым под Екатеринбургом.

Отмечается, что водитель бензовоза, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадил на цистерну порядка семи туристов, однако по дороге не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство взорвалось и загорелось.

Жертвами аварии стали четыре человека, личности троих из них уже установлены. Также известно, что травмы различной степени тяжести получили порядка семи человек, в том числе подросток 2005 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.