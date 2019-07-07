Два самолета и аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщений о бомбах

Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на двух самолетах и в столичном аэропорту Домодедово.

Как передает «Интерфакс», сообщение о возможном минировании в аэропорту Домодедово поступило в экстренные службы города через социальные сети в воскресенье, 7 июля.

По словам источника агентства, в поступившей информации говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно — в зоне вылета самого аэропорта.

В настоящее время проверкой этих данных занимаются правоохранители, багаж якобы заминированных рейсов отправлен на повторный осмотр.