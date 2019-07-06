Около 10 человек задержали в "Яме" сразу после открытия

В ночь на 6 июля в амфитеатре на Хохловской площади в Москве, известном как «Яма», начали задерживать людей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Уточняется, что полиция задержала распивающих в «Яме» алкогольные напитки, в отдел доставили порядка десяти человек.

Напомним, «Яма» вновь открылась в пятницу, 5 июля. В мэрии Москвы пообещали не закрывать амфитеатр. Ограждения вокруг «Ямы» поставили после того, как стало известно, что там орудовал серийный отравитель. Он предлагал людям бесплатную газировку с подмешанными в нее сильнодействующими веществами, после чего грабил своих жертв.