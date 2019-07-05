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Разведывательный самолет США обнаружили над Черным морем

Происшествия
07:24, 05 июля 2019

Минобороны подняло в воздух истребитель Су-27 из-за приближения к границе РФ американского самолета P-8A Poseidon.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны в пятницу, 5 июля. Отмечается, что над нейтральными водами Черного моря был обнаружен самолет. Ему на перехват вылетел истребитель Су-27. 

Когда российский самолет приблизился к цели, он идентифицировал ее как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. В Минобороны подчеркнули, что после приближения Су-27 американский разведчик полетел в сторону от российской границы. Су-27 вернулся на свой аэродром.

В ведомстве напомнили, что 1 июля а северо-западе Черного моря началось военно-морское учение с участием кораблей НАТО.

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

«Путин может позволить себе то, чего другие стесняются», – пишут толкователи. Я назвал бы это «синдромом Квакина» –гайдаровского героя, который тоже многое мог себе позволить

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политолог

Есть причина возвращения российской делегации в ПАСЕ, о которой не принято говорить вслух: разочарование в Украине, которая так и не провела большую часть обещанных реформ

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Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться


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