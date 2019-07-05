Разведывательный самолет США обнаружили над Черным морем

Минобороны подняло в воздух истребитель Су-27 из-за приближения к границе РФ американского самолета P-8A Poseidon.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны в пятницу, 5 июля. Отмечается, что над нейтральными водами Черного моря был обнаружен самолет. Ему на перехват вылетел истребитель Су-27.

Когда российский самолет приблизился к цели, он идентифицировал ее как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. В Минобороны подчеркнули, что после приближения Су-27 американский разведчик полетел в сторону от российской границы. Су-27 вернулся на свой аэродром.

В ведомстве напомнили, что 1 июля а северо-западе Черного моря началось военно-морское учение с участием кораблей НАТО.