По меньшей мере один человек погиб при взрыве на автозаправке в ТиНАО

Сотрудники МЧС пытаются потушить пожар, возникший после взрыва на автомобильной газозаправочной станции в Новой Москве.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на АГЗС в поселении Московский в ТиНАО вечером в пятницу, 5 июля.

Отмечается, что в результате взрыва и последующего возгорания на заправке погиб по меньше мере один человек, еще один пострадавший был передан медикам.

В настоящее время площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сохраняется опасность подрыва горючих веществ. Приехавшие на место сотрудники МЧС присвоили возгоранию второй ранг сложности.

Кроме того, эвакуация проводится из ТЦ «Новомосковский», который находится неподалеку от взорвавшейся АГЗС.

Движение по Проектируемому проезду №5562 и участку Валуевского шоссе рядом с горящей заправкой перекрыто.