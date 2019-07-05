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Движение на юге МКАД заблокировано из-за опрокинувшегося грузовика

Происшествия
14:36, 05 июля 2019

В пятницу, 5 июля, грузовик опрокинулся на внешней стороне МКАД в районе Орехово-Борисово Южное.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения. Уточняется, что из-за опрокинувшегося грузовика движение на участке аварии перекрыто. 

Автомобилистов просят объезжать участок по Шипиловской улице через Бесединское и Каширское шоссе.

Ранее сегодня на МКАД в районе Вешняков два автомобиля столкнулись с мотоциклом, а на севере столицы при столкновении четырех автомобилей в одной из машин зажало ребенка.

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