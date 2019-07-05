Движение на юге МКАД заблокировано из-за опрокинувшегося грузовика

В пятницу, 5 июля, грузовик опрокинулся на внешней стороне МКАД в районе Орехово-Борисово Южное.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения. Уточняется, что из-за опрокинувшегося грузовика движение на участке аварии перекрыто.

Автомобилистов просят объезжать участок по Шипиловской улице через Бесединское и Каширское шоссе.

Ранее сегодня на МКАД в районе Вешняков два автомобиля столкнулись с мотоциклом, а на севере столицы при столкновении четырех автомобилей в одной из машин зажало ребенка.