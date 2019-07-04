В Петропавловске-Камчатском автобус сбил человека насмерть

В Петропавловске-Камчатском рейсовый автобус сбил группу людей на тротуаре, один человек погиб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителся краевого управления ГИБДД.

«В 18:00 (09:00 мск) на Владивостокской улице автобус выехал на тротуар. Троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, один скончался», – рассказал сотрудник Госавтоинспекции.

По данным очевидцев, среди пострадавших были несовершеннолетние. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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