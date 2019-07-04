В Москве завели дело о халатности после гибели ребенка под упавшим деревом

Трехлетнего ребенка насмерть придавило упавшим из-за сильного ветра деревом в Гольяновском проезде в ЦАО Москвы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел в четверг, 4 июля, в Басманном районе столицы, когда трехлетний ребенок играл на детской площадке со своей матерью.

Отмечается, что после падения дерева на мальчика врачи, приехавшие на место в течение пяти минут, не смогли помочь пострадавшему ребенку, и тот скончался от полученных травм. Известно также, что медики оказали необходимую психологическую помощь матери ребенка, которая все время находилась рядом.

По данным издания, следственные органы уже возбудили по факту произошедшего уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. На месте работает следственная группа, опрашиваются очевидцы трагедии.

Ранее в четверг Sobesednik.ru писал, что упавшее на проезжую часть дерево перекрыло движение по Кутузовскому проспекту, однако в данном инциденте никто не пострадал.