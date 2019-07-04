На Кутузовском проспекте в ЗАО восстановили движение после падения дерева

Упавшее из-за сильного ветра дерево перегородило проезд по Кутузовскому проспекту на западе столицы.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел утром в четверг, 4 июля, в районе 72 дома на Кутузовском проспекте.

Отмечается, что в результате падения дерева оказались перекрыты три из шести полос движения.

Однако городские службы расчистили проезжую часть в течение 20 минут, к настоящему моменту движение по проспекту полностью восстановлено.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что 4 июля в столице ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с. В МЧС в связи с непогодой рекомендовали соблюдать осторожность и не парковать автомобили под деревьями.